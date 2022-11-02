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Включат сирены, прервут вещание телеканалов. Сегодня в Омске пройдут важные учения

2 ноября 03:59
Фото: pxhere.com
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Сегодня в Омске включат сирены и громкоговорители

Омичей просят сохранять спокойствие, проверка будет продолжаться около получаса.

Сегодня, 2 ноября, в Омске пройдет проверка систем экстренного оповещения. С 10:20 до 10:50 прервут вещание телевизионных и радиоканалов. Также ожидается включение сирен и громкоговорителей.

Проверка проходит в штатном режиме на всей территории Омской области. Она связана с проведением командно-штабных учений. Подобные учения проходят в регионе не впервые, омичей попросили не пугаться.

Отметим, что в прошлом году проверка систем прошла раньше. Ее проводили в начале октября. Обычно подобного рода учения проходят два раза в год.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Безопасность
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