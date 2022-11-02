Включат сирены, прервут вещание телеканалов. Сегодня в Омске пройдут важные учения

Сегодня, 2 ноября, в Омске пройдет проверка систем экстренного оповещения. С 10:20 до 10:50 прервут вещание телевизионных и радиоканалов. Также ожидается включение сирен и громкоговорителей.
Проверка проходит в штатном режиме на всей территории Омской области. Она связана с проведением командно-штабных учений. Подобные учения проходят в регионе не впервые, омичей попросили не пугаться.
Отметим, что в прошлом году проверка систем прошла раньше. Ее проводили в начале октября. Обычно подобного рода учения проходят два раза в год.