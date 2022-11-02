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В Омской области опрокинулся микроавтобус с пассажирами

2 ноября 12:33
Фото: 1MI
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В салоне находились 12 человек.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, сегодня, 2 ноября, в Омском районе произошло ДТП.

По предварительным данным водитель пассажирского автобуса ГАЗель двигался по направлению к рабочему поселку Черлак и в один момент не справился с управлением, выехав на встречную полосу.

В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Caldina, после чего микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Из 12 пассажиров, находящихся в салоне, в аварии пострадали трое — девушка, женщина и мужчина.

В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницу, а обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области
#Юлия Бармина#ДТП#ГИБДД#Авария#Авария с пострадавшими
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