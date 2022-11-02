В Омской области опрокинулся микроавтобус с пассажирами

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, сегодня, 2 ноября, в Омском районе произошло ДТП.
По предварительным данным водитель пассажирского автобуса ГАЗель двигался по направлению к рабочему поселку Черлак и в один момент не справился с управлением, выехав на встречную полосу.
В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Caldina, после чего микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Из 12 пассажиров, находящихся в салоне, в аварии пострадали трое — девушка, женщина и мужчина.
В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницу, а обстоятельства и причины происшествия выясняются.