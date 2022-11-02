В Омске около детской городской больницы сбили ребенка. Мальчик выбежал на дорогу

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила о ДТП с участием ребенка. В 11:20 сотрудники ГИБДД приняли сообщение о происшествии с пострадавшими. Сотрудники прибыли на ул. 24-ую Северную, около дома 168/1. Выяснилось, что что 24-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по 2-ой Совхозной со стороны 24-ой Северной и сбил ребенка, выбежавшего на дорогу из-за стоящей на «встречке» машины.