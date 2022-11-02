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В Омске около детской городской больницы сбили ребенка. Мальчик выбежал на дорогу

2 ноября 11:21
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске ребенок выбежал на дорогу под колеса автомобиля

Омский водитель не увидел ребенка из-за припаркованного автомобиля. Мальчику оказана медицинская помощь.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила о ДТП с участием ребенка. В 11:20 сотрудники ГИБДД приняли сообщение о происшествии с пострадавшими. Сотрудники прибыли на ул. 24-ую Северную, около дома 168/1. Выяснилось, что что 24-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по 2-ой Совхозной со стороны 24-ой Северной и сбил ребенка, выбежавшего на дорогу из-за стоящей на «встречке» машины.

В результате ДТП 10-летнему мальчику понадобилась медицинская помощь. Все обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки. 

Это уже третье ДТП с пострадавшими за 2 ноября, ранее мы описывали случаи в Ленинском и Омском районах:

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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Дети
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