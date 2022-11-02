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Жуткое зрелище. На омской трассе автобус врезался в иномарку и грузовик

2 ноября 02:09
Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области автобус столкнулся с иномаркой и КамАЗом

Водителя иномарки увезли в больницу после ДТП в Омском районе.

Вчера, 1 ноября, в Омском районе произошла авария с автобусом. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о ДТП в 19:30.

По предварительным данным, 60-летний водитель автобуса Yutong ехал по трассе Троицкое – Чукреевка. При движении по 8 км дороги он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль КамАЗ, за рулем которого находился 44-летний мужчина.

После столкновения водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Duster, который находился под управлением 59-летнего мужчины. В результате аварии водителю легкового автомобиля потребовалась помощь врачей, его увезли в больницу.

В момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров, водитель ехал не по маршруту. Полиция проводит проверку.

Фото: УМВД России по Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#ГИБДД#Автобус
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