Жуткое зрелище. На омской трассе автобус врезался в иномарку и грузовик

Вчера, 1 ноября, в Омском районе произошла авария с автобусом. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о ДТП в 19:30.
По предварительным данным, 60-летний водитель автобуса Yutong ехал по трассе Троицкое – Чукреевка. При движении по 8 км дороги он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль КамАЗ, за рулем которого находился 44-летний мужчина.
После столкновения водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Duster, который находился под управлением 59-летнего мужчины. В результате аварии водителю легкового автомобиля потребовалась помощь врачей, его увезли в больницу.
В момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров, водитель ехал не по маршруту. Полиция проводит проверку.