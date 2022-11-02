Жуткое зрелище. На омской трассе автобус врезался в иномарку и грузовик

По предварительным данным, 60-летний водитель автобуса Yutong ехал по трассе Троицкое – Чукреевка. При движении по 8 км дороги он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль КамАЗ, за рулем которого находился 44-летний мужчина.