Тройное столкновение. В Омской области произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, женщина за рулем Toyota Platz, двигалась со стороны Черлакского тракта и не справилась с управлением недалеко от СНТ «Звездочка». Она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями ГАЗель Соболь и Nissan Almera, за рулем которых были мужчины.