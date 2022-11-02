Тройное столкновение. В Омской области произошло смертельное ДТП

Сегодня, 2 ноября, по сообщению Госавтоинспекции, в Ленинском округе произошла авария.
По предварительным данным, женщина за рулем Toyota Platz, двигалась со стороны Черлакского тракта и не справилась с управлением недалеко от СНТ «Звездочка». Она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями ГАЗель Соболь и Nissan Almera, за рулем которых были мужчины.
В результате аварии водитель Toyota Platz скончалась на месте, а две пассажирки автомобиля Nissan Almera доставлены в больницу.
В настоящий момент ведется проверка, в ходе которой установят обстоятельства и причины ДТП.