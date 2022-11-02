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Тройное столкновение. В Омской области произошло смертельное ДТП

2 ноября 05:23
Фото: 1MI
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В аварии на окраине Омска погибла женщина

В результате аварии погибла женщина.

Сегодня, 2 ноября, по сообщению Госавтоинспекции, в Ленинском округе произошла авария.

По предварительным данным, женщина за рулем Toyota Platz, двигалась со стороны Черлакского тракта и не справилась с управлением недалеко от СНТ «Звездочка». Она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями ГАЗель Соболь и Nissan Almera, за рулем которых были мужчины.

В результате аварии водитель Toyota Platz скончалась на месте, а две пассажирки автомобиля Nissan Almera доставлены в больницу.

В настоящий момент ведется проверка, в ходе которой установят обстоятельства и причины ДТП.

Фото: УМВД России по Омской области
#Юлия Бармина#Авария#Смертельная авария#Авария с пострадавшими
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