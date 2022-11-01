Напомним, частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября 2022 года. Недавно министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении. При этом указ президента о завершении частичной мобилизации не подписан: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в указе нет необходимости.