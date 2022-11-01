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В Омской области официально завершилась частичная мобилизация

1 ноября 16:07
Фото: 1MI
Губернатор Омской области Александр Бурков отчитался об окончании мероприятий.

Губернатора Омской области Александр Бурков в своем телеграм-канале об окончании частичной мобилизации в регионе. Необходимое количество резервистов мобилизовали, вручение повесток прекращается.


"В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", - уточнил губернатор в своем телеграм-канале. 


Глава региона поблагодарил за проделанную работу всех причастных, особенно тех омичей, кто вступил в ряды Вооруженных сил РФ.

Напомним, частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября 2022 года. Недавно министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении. При этом указ президента о завершении частичной мобилизации не подписан: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в указе нет необходимости. 

Дмитрий Песков уточнил, требуется ли указ о завершении частичной мобилизации в России
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#Общество#Новости#Омская область#Частичная мобилизация#Повестки#Александр Бурков#Частичная мобилизация в России#Ольга Акамова#Касается каждого
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