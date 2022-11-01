Губернатора Омской области Александр Бурков в своем телеграм-канале об окончании частичной мобилизации в регионе. Необходимое количество резервистов мобилизовали, вручение повесток прекращается.
"В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", - уточнил губернатор в своем телеграм-канале.
Глава региона поблагодарил за проделанную работу всех причастных, особенно тех омичей, кто вступил в ряды Вооруженных сил РФ.
Напомним, частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября 2022 года. Недавно министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении. При этом указ президента о завершении частичной мобилизации не подписан: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в указе нет необходимости.