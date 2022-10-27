Молодой омич презентовал экологический проект на Российской энергетической неделе

В Московском ЦВЗ «Манеж» прошел юбилейный международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), в котором принял участие омич Юрий Копейкин. Омич не только работает на дочернем предприятии «Газпром нефти», но и учится: Юрий — магистр Омского государственного технического университета.
Участник представил собственный экологический проект очищения сточных вод с помощью реагентов. Предприятие впервые направило своего сотрудника на Молодежный день. Сам Юрий посещение РЭН оценил высоко.
«Мы — молодые специалисты из разных городов — получили возможность напрямую пообщаться, представить свои проекты первым лицам энергетической отрасли! Здорово, что, учась и работая в Омске, мы имеем возможность быть на одной волне с топовыми экспертами, получать понимание о развитии нашей отрасли из первых уст», — говорит омич.
Главным гостем стал Александр Новак — Заместитель Председателя Правительства РФ. Он выслушал идеи студентов и молодых специалистов по развитию топливно-энергетического комплекса России, а также обсудил перспективы развития энергетического комплекса.
Важность участия молодежи в таких мероприятиях подчеркнул Александр Чембулаев — генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы».
«Я считаю, молодежи с самого начала рабочей деятельности важно общаться и получать самые современные знания. Участие в масштабных федеральных мероприятиях сразу погружает молодых коллег в атмосферу отрасли, повышает профессионализм», — отметил Александр Чембулаев.