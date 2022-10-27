Молодой омич презентовал экологический проект на Российской энергетической неделе

В Московском ЦВЗ «Манеж» прошел юбилейный международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), в котором принял участие омич Юрий Копейкин. Омич не только работает на дочернем предприятии «Газпром нефти», но и учится: Юрий — магистр Омского государственного технического университета.