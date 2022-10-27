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Молодой омич презентовал экологический проект на Российской энергетической неделе

27 октября 03:30
Фото: rusenergyweek.com
Оператор технологических установок «Газпромнефть — Каталитические системы» Юрий Копейкин представил собственный экологический проект.

В Московском ЦВЗ «Манеж» прошел юбилейный международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), в котором принял участие омич Юрий Копейкин. Омич не только работает на дочернем предприятии «Газпром нефти», но и учится: Юрий — магистр Омского государственного технического университета.

Участник представил собственный экологический проект очищения сточных вод с помощью реагентов. Предприятие впервые направило своего сотрудника на Молодежный день. Сам Юрий посещение РЭН оценил высоко.

«Мы — молодые специалисты из разных городов — получили возможность напрямую пообщаться, представить свои проекты первым лицам энергетической отрасли! Здорово, что, учась и работая в Омске, мы имеем возможность быть на одной волне с топовыми экспертами, получать понимание о развитии нашей отрасли из первых уст», — говорит омич.

Главным гостем стал Александр Новак — Заместитель Председателя Правительства РФ. Он выслушал идеи студентов и молодых специалистов по развитию топливно-энергетического комплекса России, а также обсудил перспективы развития энергетического комплекса.

Важность участия молодежи в таких мероприятиях подчеркнул Александр Чембулаев — генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы».

«Я считаю, молодежи с самого начала рабочей деятельности важно общаться и получать самые современные знания. Участие в масштабных федеральных мероприятиях сразу погружает молодых коллег в атмосферу отрасли, повышает профессионализм», — отметил Александр Чембулаев.
#Общество#Международный форум#Студент#Омичи#Газпром нефть
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