Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Яблоко от яблони. В Омске дочь и отец перевели мошенникам крупную сумму денег

25 октября 12:39
Фото: 1MI

Омичка перевела мошенникам свои сбережения и сообщила данные отца

Под воздействием мошенников дочь и отец отдали свои сбережения на сумму около 1,7 млн рублей.

По сообщению УМВД по Омской области с заявлениями о хищении денежных средств в полицию обратились отец и дочь.

Как выяснилось, 38-летней омичке позвонил «полицейский» и рассказал, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее личных счетов. Позже, по этому же делу, ей позвонил «сотрудник службы безопасности».

Испугавшись, девушка под воздействием мошенников сначала перевела им более 600 тысяч рублей со своего депозитного счета, а позже еще 120 тысяч рублей с кредитной карты. Омичка также сообщила информацию о состоянии счетов и личные данные отца.

Вскоре мошенники позвонили и ему. 61-летний мужчина, также как и его дочь, поддался на провокации и перевел злоумышленникам более 900 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба — почти 1,7 млн. рублей. В настоящий момент возбуждены два уголовных дела и проводится расследование.

#Юлия Бармина#Происшествия#Мошенники#Афера#Деньги#Телефон
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
Омск тонет. Горожане массово жалуются на жуткие лужи и грязь
Сегодня, 18:44
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10