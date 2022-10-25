Яблоко от яблони. В Омске дочь и отец перевели мошенникам крупную сумму денег

По сообщению УМВД по Омской области с заявлениями о хищении денежных средств в полицию обратились отец и дочь.
Как выяснилось, 38-летней омичке позвонил «полицейский» и рассказал, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее личных счетов. Позже, по этому же делу, ей позвонил «сотрудник службы безопасности».
Испугавшись, девушка под воздействием мошенников сначала перевела им более 600 тысяч рублей со своего депозитного счета, а позже еще 120 тысяч рублей с кредитной карты. Омичка также сообщила информацию о состоянии счетов и личные данные отца.
Вскоре мошенники позвонили и ему. 61-летний мужчина, также как и его дочь, поддался на провокации и перевел злоумышленникам более 900 тысяч рублей.
Общая сумма ущерба — почти 1,7 млн. рублей. В настоящий момент возбуждены два уголовных дела и проводится расследование.