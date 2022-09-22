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В Омске молодая девушка вместе с ребенком стали жертвами страшной аварии

Сегодня, 02:34
Фото: 1MI

Молодая омичка и младенец пострадали в ДТП с двумя иномарками

Между собой столкнулись два автомобиля, потому что водитель одного из них не уступил дорогу.

Накануне, 21 сентября, около 10:30 в Кировском округе Омска произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. По предварительным данным, 54-лений водитель автомобиля Ford заехал на перекресток улиц Дианова и Лисицкого.

Мужчина хотел повернуть налево, но не предоставил преимущество и врезался в автомобиль Chevrolet, за рулем которого находился 25-летний парень. В результате ДТП пострадали пассажиры Chevrolet – 24-летняя девушка и девочка, которой было всего несколько месяцев.

Пострадавших увезли в больницу. Полиция проводит проверку.

#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Дети#ГИБДД#Вероника Жукова
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