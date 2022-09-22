В Омске молодая девушка вместе с ребенком стали жертвами страшной аварии

Мужчина хотел повернуть налево, но не предоставил преимущество и врезался в автомобиль Chevrolet, за рулем которого находился 25-летний парень. В результате ДТП пострадали пассажиры Chevrolet – 24-летняя девушка и девочка, которой было всего несколько месяцев.