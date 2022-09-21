Омский горсовет снова возглавил Владимир Корбут

За Владимира Корбута проголосовали 37 из 39 депутатов, еще один проголосовал «против», еще один депутат не присутствовал на заседании по уважительной причине. Отметим, что во фракции «Единой России» 36 депутатов, «Справедливой России» — три, а КПРФ представляет единственный депутат.