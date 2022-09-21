Омский горсовет снова возглавил Владимир Корбут

На первом заседании Омского горсовета в новом составе депутаты выбрали нового председателя. На голосование вынесли всего одну кандидатуру — Владимира Корбута, который возглавлял горсовет предыдущего созыва.
За Владимира Корбута проголосовали 37 из 39 депутатов, еще один проголосовал «против», еще один депутат не присутствовал на заседании по уважительной причине. Отметим, что во фракции «Единой России» 36 депутатов, «Справедливой России» — три, а КПРФ представляет единственный депутат.
Также депутаты выбрали первого заместителя спикера горсовета, им стал Виталий Путинцев. Второй кандидат на эту должность, Дмитрий Сахань, стал вице-спикером горсовета.