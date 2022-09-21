Огненная эпидемия. В центре Омска сгорели три машины

Пожар, который уничтожил сразу три машины, случился в ночь на среду, 21 сентября, в Центральном округе города. Как сообщили очевидцы, по какой-то причине огонь охватил автомобили Chevrolet Tahoe, Hyundai Elantra и Geely Tugella, которые были припаркованы во дворе дома на улице 8-я Линия.
Сообщение в МЧС поступило в 0:48 часов, и уже к 0:56 удалось локализовать возгорание. Полностью потушить пожар получилось к 1:14 часов.
Пожар повредил навесное оборудование моторного отсека, внутреннюю обшивку, передний бампер и лакокрасочное покрытие автомобиля Chevrolet Tahoe. В автомобиле Hyundai Elantra огонь повредил краску на капоте, на правой передней и задней двери, а также задний бампер, заднее крыло и крышу автомобиля.
Меньше всего пострадал Geely Tugella: здесь огонь повредил лакокрасочное покрытие капота, левой передней двери, и переднего бампера. Общая площадь пожара составила 8 кв. м.
По факту пожара идет проверка, во время которой эксперты выяснят причину возгорания и подсчитают материальный ущерб.
Отметим, что это уже третье серьезное возгорание автомобилей в Омске. В первый раз неизвестные подожгли автомобиль во дворе дома на улице на улице 19-я Линия. Второй случай произошел на Левобережье Омска.