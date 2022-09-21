Огненная эпидемия. В центре Омска сгорели три машины

Пожар, который уничтожил сразу три машины, случился в ночь на среду, 21 сентября, в Центральном округе города. Как сообщили очевидцы, по какой-то причине огонь охватил автомобили Chevrolet Tahoe, Hyundai Elantra и Geely Tugella, которые были припаркованы во дворе дома на улице 8-я Линия.