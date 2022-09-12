Появилось видео с моментом возгорания четырех омских иномарок

Сотрудники полиции совместно с пожарными дознавателями продолжают проверку по крупному пожару, который минувшей ночью уничтожил четыре иномарки на улице 19-я Линия. В пресс-службе областного УМВД России показали момент возгорания с камер видеонаблюдения. Также один из потерпевших прокомментировал неприятный инцидент.