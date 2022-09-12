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Появилось видео с моментом возгорания четырех омских иномарок

12 сентября 13:57
Фото: скриншот видео УМВД по Омской области
Хозяин одного из автомобилей подробнее рассказал о инциденте, который случился минувшей ночью.

Сотрудники полиции совместно с пожарными дознавателями продолжают проверку по крупному пожару, который минувшей ночью уничтожил четыре иномарки на улице 19-я Линия. В пресс-службе областного УМВД России показали момент возгорания с камер видеонаблюдения. Также один из потерпевших прокомментировал неприятный инцидент.  

Также в полиции подтвердили, что верояной причиной был умышленный поджог. Ранее сообщалось, что неизвестные в капюшонах бросили в машины емкость с горючей смесью.

На данный момент личности злоумышленников не установлены. Решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в УМВД.

Закидали горючим. Ночью в Омске неизвестные подожгли четыре машины
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#Ольга Цветатий#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Полиция#Огонь#Видео
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