На Левобережье Омска ночью разгорелся пожар

Очевидцы происшествия рассказали о нем в социальных сетях. 18 сентября около 2:40 ночи во двор дома № 7/1 на Бульваре Архитекторов приехали пожарные машины. Причина — возгорание.
Пост об этом опубликовали в сообществе «ЧП Омск». Автор рассказывает, что спасатели прибыли очень быстро, «карет» скорой помощи не было. «Причины возгорания не знаю, возможно проводка. Без жертв», — сказано в посте.
Опубликованы видеозаписи с места событий. Площадь пожара явно была небольшой, однако огонь мог повредить стоящие рядом автомобили, судя по кадрам. Потушили пламя буквально за несколько секунд. На записи видно две пожарные машины.
В пресс-службе регионального МЧС не смогли оперативно прокомментировать инцидент.