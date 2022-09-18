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На Левобережье Омска ночью разгорелся пожар

18 сентября 06:20
Фото: 1MI
Информация со слов очевидцев.

Очевидцы происшествия рассказали о нем в социальных сетях. 18 сентября около 2:40 ночи во двор дома № 7/1 на Бульваре Архитекторов приехали пожарные машины. Причина — возгорание.

Пост об этом опубликовали в сообществе «ЧП Омск». Автор рассказывает, что спасатели прибыли очень быстро, «карет» скорой помощи не было. «Причины возгорания не знаю, возможно проводка. Без жертв», — сказано в посте.

Опубликованы видеозаписи с места событий. Площадь пожара явно была небольшой, однако огонь мог повредить стоящие рядом автомобили, судя по кадрам. Потушили пламя буквально за несколько секунд. На записи видно две пожарные машины.

В пресс-службе регионального МЧС не смогли оперативно прокомментировать инцидент.

#Происшествия#Новости#Омск#Левый берег#ЧП#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Соцсети
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