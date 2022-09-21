Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин: «Были готовы и к боксу»

Сегодня в Сочи омский «Авангард» уверенно обыграл местный ХК «Сочи»: встреча завершилась со счетом 4:1.
Многие, памятуя о двух играх между этими командами на предсезонных турнирах, которые приводили к массовым дракам, ждали чего-то подобного и сегодня. Однако даже мелких стычек болельщики не увидели. Хотя «ястребы» были к ним готовы.
«Мы готовились к игре, а не к боксу, хотя и к нему мы тоже были готовы. Честно, мы даже рады, что драк не было», – заверили главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
По поводу победы Рябыкин сообщил, что во втором периоде команда потеряла нить игры, но смогла вернуться в третьем.
«Начали хорошо, забили быстрые голы, но во втором потеряли нить игры. Хорошо, что вернулись в третьем и здорово сыграли. Отдельно хотел бы отметить игру и большинства и меньшинства у нас сегодня», – отметил Рябыкин.
Однако, по мнению наставника «ястребов», на данный момент команда все еще показывает не тот хоккей.
«Ребята стараются играть, но пока это все еще не тот хоккей, который мы ждем. Сейчас только начало сезона, ждем, что к его концу они заиграют так, как надо», – сообщил главный тренер.
Напомним, что после победы над сочинцами «Авангард» увеличил беспроигрышную серию до 3 побед.