Без драк. Омский «Авангард» уверенно обыграл ХК «Сочи» и одержал третью подряд победу

Только что в Сочи завершился матч между омским «Авангардом» и ХК «Сочи».
Счет уже на 67 секунде матча с передачи Алекса Броджёрста открыл нападающий ястребов Кристиан Ярош. На четвертой минуте первого периода омичи удвоили преимущество. Шайба на счету Наиля Якупова.
На четырнадцатой минуте «хозяева отыграли одну шайбу после точного броска Никиты Попугаева.
Под занавес второго периода «ястребы» могли дважды огорчить хозяев за ошибки при чем оба раза в меньшинстве, но Мельничук справился.
Во втором периоде голов мы не увидели, однако «Сочи» полностью перехватили инициативу и раз за разом создавали острые моменты у ворот Василия Демченко.
Третью двадцатиминутку «Авангард» начал в меньшинстве, – под занавес второго периода удаление заработал капитан Дамир Шарипзянов. Выстояли.
На 52-й минуте омичи получают первое большинство в этой игре и Рид буше вколачивает шайбу в ближнюю девятку и вновь увеличивает разрыв в счете до двух очков.
За две с небольшим минуты до финальной сирены «ястребы» получают второе подряд большинство и Чистяков ставит финальную точку в этом матче: 4:1 и третья подряд победа «Авангарда».
К слову, на этот раз обошлось без ледового побоища, которым «Авангард» и «Сочи» грешили на предсезонных турнирах.