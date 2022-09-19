Также Роспотребнадзором четко прописаны правила, когда вводить масочный режим в том или ином регионе. Число заболевших ковидом должно превышать 50 человек на 100 тысяч населения. Решение о введении профилактических мер в Омской области в целом принимает губернатор, в отдельных учреждениях — их руководители. Роспотребнадзор лишь дает основные рекомендации.