На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что конец пандемии коронавируса уже не за горами. В сентябре зафиксировано самое меньшее количество смертей от инфекции с марта 2020 года.
Однако в омском Управлении Роспотребнадзора настроены куда менее оптимистично. Там прогнозируют новый всплеск пандемии в ближайшее время.
«О том, что заболеваемость пошла на спад, говорить пока нельзя. Эта неделя теплая, а со следующей нам обещают похолодание, — рассказала Городу55 официальный представитель регионального ведомства Мария Шадрина. — И вообще осень у нас достаточно напряженный период: организм после лета начинает адаптироваться к низким температурам. Статистика за первые 15 дней сентября была такой: первая неделя — снижение заболеваемости на 8%, вторая — почти на 16%. Но как поведет себя вирус в новых условиях, непонятно. От Роспотребнадзора озвучены данные на Россию, что мы допускаем рост заболеваемости в конце сентября — начале октября. Но при этом никаких драконовских мер вводиться не будет. Поголовно на территории страны — главный санврач РФ Анна Попова это четко озвучила — вводить масочный режим не планируют. Это на усмотрение регионов».
Также Роспотребнадзором четко прописаны правила, когда вводить масочный режим в том или ином регионе. Число заболевших ковидом должно превышать 50 человек на 100 тысяч населения. Решение о введении профилактических мер в Омской области в целом принимает губернатор, в отдельных учреждениях — их руководители. Роспотребнадзор лишь дает основные рекомендации.
Это же касается и образовательных учреждений. По нормам СанПиНа, если число заболевших детей в группе садика или в школьном классе превышает 20%, директор может принять решение о закрытии этих группы или садика на карантин.
Пока ситуация вполне благополучная, из-за ковида карантин не объявлен нигде. Из-за ОРВИ закрыто минимальное количество групп и классов:
«По данным на 19 сентября 2022 года в соответствии с Постановлением № 77 в детских садах из 2100 групп по причине карантина по ОРВИ закрыто 32 группы (1.52%). Из 5309 классов в городских школах закрыто 62 класса (1.17%) от общего количества классов», — пояснили Городу55 в пресс-службе депобразования Омска.