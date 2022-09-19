Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Появилась дата окончательного закрытия магазина H&M в Омске

Вчера, 08:52
Фото: Город55
Объявления о скором закрытии появились в самом магазине.

В магазине одежды H& M в омской «Меге» появились объявления о его скором закрытии. Об этом сообщил Новый Омск. Судя по объявлению, магазин шведского бренда окончательно закроет двери 25 сентября. В объявлениях отмечается, что вернуть товары после закрытия можно будет в любой другой магазин страны. Когда все они закроются, возврат можно будет сделать только путем службы доставки СДЭК.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что последним днем работы магазина станет 30 ноября, но в пресс-службе извещение опровергли и заявили, что будут работать, пока не распродадут основной сток. Затем появлялась информация, что бренд вовсе планирует задержаться в России и уже организовал поставки новой коллекции из Казахстана. При этом отмечалось, что задержатся в России, вероятнее всего, флагманские магазины, а мелкие точки будут ликвидированы. 

#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Магазин#Закрытие#Объявление
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10