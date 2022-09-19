Появилась дата окончательного закрытия магазина H&M в Омске

В магазине одежды H& M в омской «Меге» появились объявления о его скором закрытии. Об этом сообщил Новый Омск. Судя по объявлению, магазин шведского бренда окончательно закроет двери 25 сентября. В объявлениях отмечается, что вернуть товары после закрытия можно будет в любой другой магазин страны. Когда все они закроются, возврат можно будет сделать только путем службы доставки СДЭК.
Напомним, 6 сентября сообщалось, что последним днем работы магазина станет 30 ноября, но в пресс-службе извещение опровергли и заявили, что будут работать, пока не распродадут основной сток. Затем появлялась информация, что бренд вовсе планирует задержаться в России и уже организовал поставки новой коллекции из Казахстана. При этом отмечалось, что задержатся в России, вероятнее всего, флагманские магазины, а мелкие точки будут ликвидированы.