Появилась дата окончательного закрытия магазина H&M в Омске

Напомним, 6 сентября сообщалось, что последним днем работы магазина станет 30 ноября, но в пресс-службе извещение опровергли и заявили, что будут работать, пока не распродадут основной сток. Затем появлялась информация, что бренд вовсе планирует задержаться в России и уже организовал поставки новой коллекции из Казахстана. При этом отмечалось, что задержатся в России, вероятнее всего, флагманские магазины, а мелкие точки будут ликвидированы.