Популярный шведский магазин может изменить решение об уходе из Омска

Магазин шведского бренда одежды H&M возобновил поставки новой коллекции в Россию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству ритейлера. Если это так, то новый завоз можно ожидать и в омский магазин бренда.
Ритейлер планирует как можно дольше продержаться на российском рынке, утверждает издание. В Российском совете торговых центров (РСТЦ) подтвердили, что в точки бренда приходят свежие вещи. При этом на прилавках их еще нет, они лишь готовятся к продаже. Собеседник издания утверждает, что бренд заинтересован в российской аудитории и будет с большой осторожностью закрывать точки - в первую очередь, неэффективные. А флагманские точки, предположительно, могут задержаться на довольно долгий срок.
Аналитики предполагают, что цена на новый ассортимент будет выше примерно на 30%.
В самой компании не подтверждают информацию о новых поствках, там заявляют, что лишь распродают сток.
Напомним, что 26 августа магазин открылся для распродажи остатков, после чего планировалось окончательное закрытие. Ранее СМИ сообщали даже предполагаемую дату закрытия всех магазинов — 30 ноября.