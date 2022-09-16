Популярный шведский магазин может изменить решение об уходе из Омска

Ритейлер планирует как можно дольше продержаться на российском рынке, утверждает издание. В Российском совете торговых центров (РСТЦ) подтвердили, что в точки бренда приходят свежие вещи. При этом на прилавках их еще нет, они лишь готовятся к продаже. Собеседник издания утверждает, что бренд заинтересован в российской аудитории и будет с большой осторожностью закрывать точки - в первую очередь, неэффективные. А флагманские точки, предположительно, могут задержаться на довольно долгий срок.