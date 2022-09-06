Названа дата окончательного закрытия магазина H&M в Омске

Последним днем работы магазинов шведского бренда одежды H& M в России ориентировочно станет 30 ноября. Об этом сообщается во внутренней рассылке компании, скриншот которой приводит Mash. По данным телеграм-канала, сегодня все сотрудники получили корпоративную рассылку, где сообщается, что магазины перестанут работать для клиентов к зиме, еще две недели потребуется на окончательное закрытие.