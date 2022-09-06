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Названа дата окончательного закрытия магазина H&M в Омске

6 сентября 08:33
Фото: Город55

Магазины H&M в России закроются в конце осени

Сотрудники компании получили корпоративную рассылку с предупреждением о закрытии.

Последним днем работы магазинов шведского бренда одежды H& M в России ориентировочно станет 30 ноября. Об этом сообщается во внутренней рассылке компании, скриншот которой приводит Mash. По данным телеграм-канала, сегодня все сотрудники получили корпоративную рассылку, где сообщается, что магазины перестанут работать для клиентов к зиме, еще две недели потребуется на окончательное закрытие.

«Предварительно, наш магазин будет закрыт для покупателей 30.11, далее у нас будет 14 дней на закрытие магазина (сбор товара, оборудования и т. д.). Компенсация будет выплачена 15.12, т. е. тогда, когда полностью будет закрыт магазин», — говорится в письме, которое приводит телеграм-канал.

Также сообщается, что с сотрудниками расторгнут трудовые договоры за 30 дней до закрытия. В письме также содержится приписка о том, что это «закрытая информация».

По данным Mash, маленькие точки в регионах могут закрыться и раньше, уже в начале октября.

Напомним, в Омске работает единственный H&M в «Меге». После нескольких месяцев простоя точка открылась 26 августа для финальной распродажи. С первых часов в «Меге» собрались огромные очереди, в которых люди простаивали не один час.

UPD: В пресс-службе компании не подтвердили закрытие магазинов 30 ноября, сообщают РИА Новости. H&M заявили, что будут работать, пока не распродадут основной сток.

Однако отметим, что в Омске магазин уже наполовину пустой.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Спецоперация#Магазин#Санкции
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