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Омичам больше не удастся прокатиться на аттракционах вечером

Вчера, 13:53
Фото: 1MI

В Омских парках сократили время работы аттракционов по вечерам

Время работы каруселей сокращается, так как стало быстрее темнеть.

Сегодня, 19 сентября, в телеграм-канале «Городские парки» появилась информация об изменениях в расписании работы парков. Сообщается, что теперь они переходят на осенний режим работы. Аттракционы в парке 30-летия ВЛКСМ и Советском будут работать с 11:00 утра до 20:00 вечера. Решение приняли из-за сокращения светового дня. 

Напомним, в муниципальных парках в этом году обновили аттракционы. А также этим летом в Омске заработал новый — частный — парк развлечений на «Зеленом острове». Он, согласно информации на сайте, по-прежнему работает до 23:00.

На благо экологии. Омичам предлагают обменяться вещами или сдать вторсырье
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#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Советский парк#Парк 30-летия ВЛКСМ#Режим работы
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