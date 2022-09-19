Омичам больше не удастся прокатиться на аттракционах вечером

Сегодня, 19 сентября, в телеграм-канале «Городские парки» появилась информация об изменениях в расписании работы парков. Сообщается, что теперь они переходят на осенний режим работы. Аттракционы в парке 30-летия ВЛКСМ и Советском будут работать с 11:00 утра до 20:00 вечера. Решение приняли из-за сокращения светового дня.