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Все и сразу. В омском парке 30-летия ВЛКСМ установили 11 новых аттракционов

Все и сразу. В омском парке 30-летия ВЛКСМ установили 11 новых аттракционов

28 июня, 16:33
Фото: 1MI

В омском парке 30-летия ВЛКСМ обновили аттракционы

Аттракционы для детей и взрослых.

В мэрии Омска рассказали, что с 2018 года в парке 30-летия ВЛКСМ установили сразу 11 новых аттракционов. Это аттракционы «Драконы», «Светофоры», «Вальс», «Ермак», «Гусеница», «Биоробот», «Юнга», «Автодром» и три зимних аттракциона «Тюбинг-кросс», а также пять надувных батутов. Вместе с этим в парке появились семь больших зимних горок и несколько маленьких.

Этим летом в парке появились три новых аттракциона, еще один сейчас монтируют и готовят к запуску. В числе новых каруселей —  «Миниджет» высотой 2.7 метров,  «Чайный сервиз» с фигурами медведей и бочонков меда, а также водный тир «Морская охота». Еще в парке устанавливают «Праздничную карусель» на 29 пассажирских мест.

В мэрии отметили, что МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» за собственный счёт обслуживает территории парков Советский и им. 30-летия ВЛКСМ, садов «Сибирь» и имени С. М. Кирова и отчисляет средства в бюджет города. Помимо обслуживания аттракционов, предприятие также следит за озеленением и обрабатывает территории парков от клещей.

Напомним, в конце апреля 33-летняя омичка выпала из кресла во время движения аттракциона «Вихрь» в парке 30-летия ВЛКСМ. Серьезно она не пострадала, но несколько дней провела в больнице. За 10 дней до этого в парке вышел из строя аттракцион «Орбита» — посетителей залило маслом. После нескольких инцидентов в парке заметили священника. Город55 выяснял, почему в парке один за одним ломаются аттракционы.

«Самому старому 43 года». Почему в омских парках ломаются аттракционы
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#Ольга Акамова#Касается каждого#Город#Новости#Омская область#Омск#Парк#Аттракцион#Карусель
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