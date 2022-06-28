Все и сразу. В омском парке 30-летия ВЛКСМ установили 11 новых аттракционов

Напомним, в конце апреля 33-летняя омичка выпала из кресла во время движения аттракциона «Вихрь» в парке 30-летия ВЛКСМ. Серьезно она не пострадала, но несколько дней провела в больнице. За 10 дней до этого в парке вышел из строя аттракцион «Орбита» — посетителей залило маслом. После нескольких инцидентов в парке заметили священника. Город55 выяснял, почему в парке один за одним ломаются аттракционы.