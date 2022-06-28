Все и сразу. В омском парке 30-летия ВЛКСМ установили 11 новых аттракционов

В мэрии Омска рассказали, что с 2018 года в парке 30-летия ВЛКСМ установили сразу 11 новых аттракционов. Это аттракционы «Драконы», «Светофоры», «Вальс», «Ермак», «Гусеница», «Биоробот», «Юнга», «Автодром» и три зимних аттракциона «Тюбинг-кросс», а также пять надувных батутов. Вместе с этим в парке появились семь больших зимних горок и несколько маленьких.
Этим летом в парке появились три новых аттракциона, еще один сейчас монтируют и готовят к запуску. В числе новых каруселей — «Миниджет» высотой 2.7 метров, «Чайный сервиз» с фигурами медведей и бочонков меда, а также водный тир «Морская охота». Еще в парке устанавливают «Праздничную карусель» на 29 пассажирских мест.
В мэрии отметили, что МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» за собственный счёт обслуживает территории парков Советский и им. 30-летия ВЛКСМ, садов «Сибирь» и имени С. М. Кирова и отчисляет средства в бюджет города. Помимо обслуживания аттракционов, предприятие также следит за озеленением и обрабатывает территории парков от клещей.
Напомним, в конце апреля 33-летняя омичка выпала из кресла во время движения аттракциона «Вихрь» в парке 30-летия ВЛКСМ. Серьезно она не пострадала, но несколько дней провела в больнице. За 10 дней до этого в парке вышел из строя аттракцион «Орбита» — посетителей залило маслом. После нескольких инцидентов в парке заметили священника. Город55 выяснял, почему в парке один за одним ломаются аттракционы.