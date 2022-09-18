На благо экологии. Омичам предлагают обменяться вещами или сдать вторсырье

На эко-фестивале организуют обмен вещами и прием вторсырья. Можно принести одежду, книги, посуду, растения, настольные игры, канцелярию, рабочую электронику. Принять участие можно с 12:00 до 17:00. Для сдачи вторсырья горожанам рекомендуют ознакомиться с правилами, они опубликованы на сайте регионального правительства.