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На благо экологии. Омичам предлагают обменяться вещами или сдать вторсырье

18 сентября 10:23
Фото: 1MI

На омском эко-фестивале организуют обмен вещами и прием вторсырья

Праздник пройдет в парке им. 30-летия ВЛКСМ.

В Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКС 24 сентября пройдет экологический праздник. Омичей ждут мастер-классы, семинары и лекции, эко-квесты, сообщает облправительство.

На эко-фестивале организуют обмен вещами и прием вторсырья. Можно принести одежду, книги, посуду, растения, настольные игры, канцелярию, рабочую электронику. Принять участие можно с 12:00 до 17:00. Для сдачи вторсырья горожанам рекомендуют ознакомиться с правилами, они опубликованы на сайте регионального правительства.

Напомним, сегодня стало известно об открытии первых магазинов в скандальном ТЦ возле парка:

Не прошло и года. В скандальном ТЦ в омском парке 30-летия ВЛКСМ откроются магазины
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Областное минприроды сообщило о выбросах минувшей ночью. Резкий запах и синюю дымку заметили горожане.

#Общество#Город#Новости#Омск#Экология#Парк#Выбросы
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