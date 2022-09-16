Решили выпить. Пьяный омич без прав устроил ДТП, в котором погиб его друг

В ходе проверки полицейские установили, что виновник ДТП - 33-летний житель села Милорадовка. 3 сентября он решил навестить друга и поехал к нему в село Юрьевка. Там они распивали алкоголь и решили продолжить у других знакомых, которые живут в соседнем селе. Поездка к ним обошлась без происшествий. Обратно же по трассе Павлоградка-Юрьевка мужчина на автомобиле «Тойота Эхо» не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в березу.