Решили выпить. Пьяный омич без прав устроил ДТП, в котором погиб его друг

В Павлоградском районе Омской области произошло ДТП, в котором погиб 33-летний мужчина. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
В ходе проверки полицейские установили, что виновник ДТП - 33-летний житель села Милорадовка. 3 сентября он решил навестить друга и поехал к нему в село Юрьевка. Там они распивали алкоголь и решили продолжить у других знакомых, которые живут в соседнем селе. Поездка к ним обошлась без происшествий. Обратно же по трассе Павлоградка-Юрьевка мужчина на автомобиле «Тойота Эхо» не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в березу.
Пассажир от полученных травм скончался на месте, а водителя доставили в больницу. В дальнейшем стало известно, что он не имел прав на управление автомобилем. Кроме того, он ранее уже был судим по нескольким статьям: кража, разбой, грабеж и уклонение от административного надзора.
В итоге на мужчину заведено уголовное дело. Следователем назначено проведение авто-технической и судебно-медицинской экспертиз. Расследование продолжается.