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Решили выпить. Пьяный омич без прав устроил ДТП, в котором погиб его друг

16 сентября 08:54
Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области мужчина погиб в столкновении машины с березой

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В Павлоградском районе Омской области произошло ДТП, в котором погиб 33-летний мужчина. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России. 

В ходе проверки полицейские установили, что виновник ДТП - 33-летний житель села Милорадовка. 3 сентября он решил навестить друга и поехал к нему в село Юрьевка. Там они распивали алкоголь и решили продолжить у других знакомых, которые живут в соседнем селе. Поездка к ним обошлась без происшествий. Обратно же по трассе Павлоградка-Юрьевка мужчина на автомобиле «Тойота Эхо» не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в березу. 

Пассажир от полученных травм скончался на месте, а водителя доставили в больницу. В дальнейшем стало известно, что он не имел прав на управление автомобилем. Кроме того, он ранее уже был судим по нескольким статьям: кража, разбой, грабеж и уклонение от административного надзора. 

В итоге на мужчину заведено уголовное дело. Следователем назначено проведение авто-технической и судебно-медицинской экспертиз. Расследование продолжается.

#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Уголовное дело#Ольга Цветатий
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