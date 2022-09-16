Ничего святого. Вандалы сломали три из семи тренажеров на омском бульваре

Сегодня, 16 сентября, в паблике «Я живу в Омске» появилась жалоба на вандалов. Омичи рассказали, что злоумышленники орудовали на бульваре Иванишко, который находится в Центральном округе неподалеку от улицы 25-я Линия.
По словам местных жителей, бульвар благоустроили меньше месяца назад. Там установили сразу семь тренажеров, чтобы жители могли заниматься спортом. Однако к текущему моменту неизвестные уже успели сломать три тренажера.
Местные жители растеряны. Они предполагают, что поломка тренажеров связана либо с кражей, либо с проделками вандалов.