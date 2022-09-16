Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ничего святого. Вандалы сломали три из семи тренажеров на омском бульваре

16 сентября 02:27
Фото: 1MI

В Омске вандалы сломали тренажеры на недавно благоустроенном бульваре

Жители сообщили, что бульвар Иванишко благоустроили меньше месяца назад.

Сегодня, 16 сентября, в паблике «Я живу в Омске» появилась жалоба на вандалов. Омичи рассказали, что злоумышленники орудовали на бульваре Иванишко, который находится в Центральном округе неподалеку от улицы 25-я Линия.

По словам местных жителей, бульвар благоустроили меньше месяца назад. Там установили сразу семь тренажеров, чтобы жители могли заниматься спортом. Однако к текущему моменту неизвестные уже успели сломать три тренажера.

Местные жители растеряны. Они предполагают, что поломка тренажеров связана либо с кражей, либо с проделками вандалов.

#Вероника Жукова#Омск#Соцсети#Жалобы#Благоустройство
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10