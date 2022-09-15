Такие обходы специалисты делают регулярно. Кроме того, реагируют на обращения представителей власти и самих местных жителей. Эти сигналы сотрудники «Омскэлектро» стараются оперативно отрабатывать. В этот раз от лишних проводов освободили опоры линии электропередачи на улице Граничной в Старом Кировске. Здесь, в частном секторе, вопрос стоит особенно остро. В случае замыкания может начаться пожар, который моментально перекинется на большую часть стоящих тут деревянных домов и вполне может полностью их уничтожить, оставив без крова десятки семей.