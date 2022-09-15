Сотрудники «Омскэлектро» показали журналистам, как борются с последствиями вмешательств безответственных интернет-провайдеров в свои сети. Кроме того, что целая паутина из проводов, из-за которой часто практически не видно неба, — это просто неэстетично, такие импровизированные «паучьи гнезда» еще и очень опасны.
«„Омскэлектро“ на постоянной основе выявляет несанкционированные подвесы линий связи на своих опорах, — рассказывает директор по эксплуатации сетей Дмитрий Сергеевич Ларин. — Что самое печальное — они сделаны каким попало образом, без согласования с нами. Эти переплетения проводов мешают доступу, нашим сотрудникам проблематично подняться на опоры при помощи лазов. Более того, нагрузка их утягивает. Опоры наклоняются, ослабляются в пролете провода. В результате этого могут образоваться схлесты, что влечет за собой обесточивание. В результате у жителей может сгореть техника. Более того, самым печальным последствием таких вмешательств может стать то, что опора в какой-то момент может покоситься и упасть».
Такие обходы специалисты делают регулярно. Кроме того, реагируют на обращения представителей власти и самих местных жителей. Эти сигналы сотрудники «Омскэлектро» стараются оперативно отрабатывать. В этот раз от лишних проводов освободили опоры линии электропередачи на улице Граничной в Старом Кировске. Здесь, в частном секторе, вопрос стоит особенно остро. В случае замыкания может начаться пожар, который моментально перекинется на большую часть стоящих тут деревянных домов и вполне может полностью их уничтожить, оставив без крова десятки семей.
Кроме того, такие незаконные подвесы от интернет-провайдеров ставят под угрозу и энергобезопасность Омска в целом.
«У нас есть так называемое кольцо связи, которое опоясывает весь город — это наша безопасность, — продолжает Дмитрий Ларин. — Были случаи, когда непосредственно в наши подвесы неизвестные люди подвешивали свои линии связи. Каким образом они это сделали, мы не знаем. В результате своих действий они могут повредить нашу линию, и мы потеряем связь со всеми нашими подстанциями. Не сможем видеть, что на них происходит, кто заходит на наши подстанции».
Эта работа сотрудниками «Омскэлектро» проводится регулярно. По результатам каждого объезда составляются акты. В решении этой проблемы задействованы практически все службы компании — это и диспетчерская, и РЭСы. Все шесть районов Омска распределены между тремя районами электрических сетей: Северный, Южный и Левобережный. Специалисты каждого из них отвечают за безопасность определенной части Омска.
После каждого выявленного случая незаконные подвесы демонтируют. Если опора наклонена, о дефекте сообщают диспетчеру. После этого на место приезжают специалисты и правят опору. Сколько за это время исправили таких нарушений, уже сбились со счета, потому что это постоянная и достаточно трудозатратная работа. На место приходится подгонять автокран, задействовать рабочих.
Все могло бы стать намного проще, если бы интернет-провайдеры действовали по закону, а не пытались подключаться «всерую».
«Процедура уже давно определена, — говорит Дмитрий Ларин. — Подается заявка на техническое условие, на основании которой заключается договор. Организация разрабатывает проектную документацию, с нами согласовывает. Мы их допускаем. Здесь это ключевое. Не должно быть такого, что рабочие самостоятельно лазают по нашим опорам. Работы необходимо производить на основании нашего допуска — в целях безопасности самих же работников провайдера. После чего производится монтаж, все осматривается и составляется акт, что все смонтировано правильно. Если есть какие-то замечания, они обязаны их устранить. Есть провайдеры, которые соблюдают эти правила. Их немало. Более того, они слышат нас: если есть какие-то замечания, устраняют их, вешают бирки, чтобы их можно было идентифицировать. Те, кто играет не „всерую“, все идут на контакт».
Будем надеяться, что благодаря планомерной — в том числе и просветительской работе — таких недобросовестных интернет-провайдеров, уродующих облик нашего города и ставящих под угрозу его безопасность, станет гораздо меньше.