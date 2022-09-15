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На такси не хватило. Двое омичей решили угнать автомобиль у инструктора по вождению

15 сентября 08:50
Фото: УМВД России по Омской области

Омичи попытались угнать машину, чтобы добраться домой

Ничего не вышло. На машине стояла защита от угона и мужчины застряли в соседнем дворе.

Омские полицейские завели уголовное дело за угон на двоих омичей, которые хотели добраться домой на чужом автомобиле. Похищение машины они объяснили тем, что все имевшиеся у них деньги были потрачены на алкоголь, и на такси их не хватило. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России. 

С заявлением в полицию обратился житель Кировского округа. Мужчина рассказал, что его машина «ВАЗ-2106» исчезла с парковки около многоэтажного дома на улице 12-го Декабря. Он также отметил, что работает инструктором по вождению и давно оборудовал автомобиль специальной защитой от угона. Поэтому он должен быть где-то поблизости. 

По наводке полицейские начали поиски и обнаружили машину в соседнем дворе. Ее колеса были повреждены, а стекло в двери со стороны водителя разбито. Оперативники сняли отпечатки пальцев с оплетки руля и уже через некоторое время установили личности злоумышленников. 

В итоге 26-летнего мужчину сотрудники задержали в микрорайоне «Входной», а его 22-летнего соучастника - в Омском районе. Оказалось, что фигуранты уже имели проблемы с законом: угоны, кражи и незаконный оборот наркотических средств. 

Фото: УМВД России по Омской области
#Ольга Цветатий#Кража#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Угон автомобиля
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