На такси не хватило. Двое омичей решили угнать автомобиль у инструктора по вождению

Омские полицейские завели уголовное дело за угон на двоих омичей, которые хотели добраться домой на чужом автомобиле. Похищение машины они объяснили тем, что все имевшиеся у них деньги были потрачены на алкоголь, и на такси их не хватило. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.