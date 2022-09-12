Закидали горючим. Ночью в Омске неизвестные подожгли четыре машины

В Омске минувшей ночью случился серьезный пожар, который уничтожил как минимум четыре автомобиля. Огонь заметили во дворе домов на пересечении улиц Съездовская и 19 Линия около 3:00 ночи, уточнили Городу55 в пресс-службе омской полиции.
На место выехали службы экстренного реагирования и следственно-оперативная группа отдела полиции. Предварительно удалось выяснить, что пожар начался с автомобиля Hyundai Solaris, который принадлежит 36-летнему омичу.
Вскоре огонь перекинулся на три другие машины, которые были припаркованы рядом: Hyundai Santa Fe, Opel Corsa и Toyota Camry.
«На месте продолжает работу следственно-оперативная группа, пожарные дознаватели. Устанавливаются причины возгорания и другие обстоятельства», — уточнили в пресс-службе омской полиции.
Как уточняет РИА «Омск-Информ», пожар начался из-за неизвестных, которые бросили в Hyundai Solaris бутылку с горючей жидкостью. Момент возгорания попал на камеры видеонаблюдения во дворе дома. Один из автомобилей полностью выгорел в течение 10 минут, пока омичи сообщили о случившемся спасателям и пока те не приехали на место.