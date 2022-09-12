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Закидали горючим. Ночью в Омске неизвестные подожгли четыре машины

12 сентября 06:28
Фото: 1MI

В Омске неизвестные сожгли на парковке четыре машины

Мужчины в капюшонах закидали автомобили емкостями с горючей жидкостью.

В Омске минувшей ночью случился серьезный пожар, который уничтожил как минимум четыре автомобиля. Огонь заметили во дворе домов на пересечении улиц Съездовская и 19 Линия около 3:00 ночи, уточнили Городу55 в пресс-службе омской полиции.

На место выехали службы экстренного реагирования и следственно-оперативная группа отдела полиции. Предварительно удалось выяснить, что пожар начался с автомобиля Hyundai Solaris, который принадлежит 36-летнему омичу.

Вскоре огонь перекинулся на три другие машины, которые были припаркованы рядом: Hyundai Santa Fe, Opel Corsa и Toyota Camry.

«На месте продолжает работу следственно-оперативная группа, пожарные дознаватели. Устанавливаются причины возгорания и другие обстоятельства», — уточнили в пресс-службе омской полиции.

Как уточняет РИА «Омск-Информ», пожар начался из-за неизвестных, которые бросили в Hyundai Solaris бутылку с горючей жидкостью. Момент возгорания попал на камеры видеонаблюдения во дворе дома. Один из автомобилей полностью выгорел в течение 10 минут, пока омичи сообщили о случившемся спасателям и пока те не приехали на место.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омск#Пожары#Парковка#Машины#Возгорание
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