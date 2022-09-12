Закидали горючим. Ночью в Омске неизвестные подожгли четыре машины

Как уточняет РИА «Омск-Информ», пожар начался из-за неизвестных, которые бросили в Hyundai Solaris бутылку с горючей жидкостью. Момент возгорания попал на камеры видеонаблюдения во дворе дома. Один из автомобилей полностью выгорел в течение 10 минут, пока омичи сообщили о случившемся спасателям и пока те не приехали на место.