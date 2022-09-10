Студенты ОмГУ написали жалобу на и. о. ректора Сергея Замятина

В редакцию Города55 обратилась студентка ОмГУ имени Достоевского, которая пожаловалась на действия нового и. о. ректора Сергея Замятина. Девушка, попросившая не указывать ее имя и фамилию, рассказала, что из-за объединения факультетов происходит полный кавардак, который привел к сокращению бюджетных мест. Есть и другие проблемы.
По ее словам, в корпусах университета закрыли гардеробы. Теперь студентам приходится носить верхнюю одежду с собой в аудитории, что является нарушением санитарно-гигиенических норм. Еще студенты волнуются, что из-за сокращения числа сотрудников (и персонала в том числе) в следующем году некоторых направлений может не быть совсем.
Также студенты столкнулись с проблемами в общежитии. Сначала там заварили мусоропроводы на всех этажах под предлогом борьбы с тараканами, которых не стало меньше. После чего студентов начали переселять из комнат, в которых они делали ремонт на свои деньги. Старшекурсников заселяют третьим или четвертым человеком в комнаты, рассчитанные на меньшее число жильцов.
«На днях Сергей Владимирович решил „очистить“ некоторые этажи в двух корпусах общежития для первокурсников: переселить всех старшекурсников на другие этажи, а какие-то оставить исключительно для первокурсников, никак не объяснив такую необходимость, — рассказала студентка Городу55. — Это вызвало больше всего недовольства со стороны студентов, ведь при заселении у всех на руках остается договор, где прописана конкретная комната и срок на 4 года, и, конечно, большинство студентов делают ремонт за свой счет в этих помещениях, так как их состояние оставляет желать лучшего. Естественно, никому не хочется вкладывать свои денежные средства в каждую новую комнату».
Девушка отметила, что при таком подходе сложно ориентироваться будет и первокурсникам. Поскольку им некому будет задать вопросы об общежитии. Кроме того, недавно в общежитии появилось новое правило. Теперь студенты должны указывать в журнале на входе в здание, когда они ушли и куда. Из-за того, что у большинства студентов пары начинаются в одно и то же время, образуются огромные очереди.
Студентка уточнила, что студенты составили коллективную жалобу. Родители некоторых студентов и вовсе стали жаловаться в региональное министерство образования.