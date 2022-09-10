Студенты ОмГУ написали жалобу на и. о. ректора Сергея Замятина

Девушка отметила, что при таком подходе сложно ориентироваться будет и первокурсникам. Поскольку им некому будет задать вопросы об общежитии. Кроме того, недавно в общежитии появилось новое правило. Теперь студенты должны указывать в журнале на входе в здание, когда они ушли и куда. Из-за того, что у большинства студентов пары начинаются в одно и то же время, образуются огромные очереди.