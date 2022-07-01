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ОмГУ имени Достоевского официально оптимизировали

ОмГУ имени Достоевского официально оптимизировали

Вчера, 18:57
Фото: 1MI

Ученый совет ОмГУ официально утвердил слияние четырех факультетов

Несмотря на критику историков, задуманную и.о. ректора оптимизацию утвердили.

По информации Города55, Ученый совет утвердил слияние четырех факультетов в Омском государственном университете имени Достоевского. 

Сегодня состоялось заседание, на котором рассмотрели вопросы изменения структуры вуза. Речь шла об «укрупнении» четырех факультетов.

Как сообщил Городу55 источник, по всем вопросам принято положительное решение. Отложили лишь вопросы по названиям новых структур на базе бывших факультетов истории и математики. Преподаватели не согласились с предложенными вариантами названий.

Напомним, на Ученом совете обсуждали крупную оптимизацию вуза, которую запустил новый и. о. ректора ОмГУ Сергей Замятин. Он возглавил образовательное учреждение в декабре 2021 года. В частности, речь шла о слиянии четырех факультетов:

  • психологического и экономического;
  • исторического с факультетом теологии, философии и мировых культур;
  • математики и информационных технологий с факультетом компьютерных наук;
  • филологии и медиакоммуникаций с факультетом иностранных языков.  

Кроме того, на химическом и физическом факультетах, а также на четырех объединенных факультетах планируется слияние более 10 кафедр. Напомним, что коллектив исторического факультета выступил резко против объединения, назвав его нелогичным и неэффективным. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#ОмГУ#Высшее образование#Университет
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