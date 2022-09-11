Цены удивляют. В Омске популярный продукт резко подешевел почти вдвое

В целом в августе в Омской области цены снизились на 1,1%. Это обусловлено сезонным подешевением некоторых овощей и фруктов. Так, рекордсменом в падении цен стал лук, скинувший сразу 42%. При этом за предыдущие полгода он подорожал почти вдвое: от 24 до 55 рублей за килограмм. Соответственно, сейчас цена более-менее выровнялась.