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Цены удивляют. В Омске популярный продукт резко подешевел почти вдвое

11 сентября 07:57

В Омске начали дорожать пельмени, манты и фруктовые соки

Статистики представили отчет, как изменялись цены в августе.

В целом в августе в Омской области цены снизились на 1,1%. Это обусловлено сезонным подешевением некоторых овощей и фруктов. Так, рекордсменом в падении цен стал лук, скинувший сразу 42%. При этом за предыдущие полгода он подорожал почти вдвое: от 24 до 55 рублей за килограмм. Соответственно, сейчас цена более-менее выровнялась.

Также, по данным «Омскстата», на 41,7% подешевела морковь, на 37,7% — свекла, на 37,4% — картофель, 33,2% — помидоры, на 32,9% — виноград, на 26% — огурцы, на 18,2% — капуста, на 15,2% — бананы, на 14,3% — лимоны, на 11,7% — груши.

Снижение цен в пределах от 2,8 до 5,7% показали соль, овсяные хлопья «Геркулес», фруктово-ягодные консервы для детского питания, гречка, консервированные овощи, куриные окорочка, рыбные консервы, сосиски, сардельки, молоко, зеленый чай.

В то же время другие товары продолжили дорожать. Пельмени и манты за август выросли в цене на 6,2%, фруктовые соки — на 4,8%. На 4-2% также увеличилась стоимость мясных и овощных консервов для детского питания, сухих супов, сахара, баранины, карамели.

Цены на непродовольственные товары почти не изменились: отмечено снижение лишь на 0,2%. При этом на 17,8% подешевели ювелирные изделия. На парфюмерию и косметику цены снизились в пределах 1.3-15.5%, на электротовары — 0.2-12.4%, бумажно-беловые товары — 1.3-9.6%, строительные материалы — на 0.3-6.7%.

Медикаменты снизились в цене на 0.1-5.8%. Вместе с тем подскочили цены на товары для школьников.

Билеты на самолет  «скинули» 33,3%). Поездки в некоторые страны Юго-Восточной Азии и Египет подешевели на 30,9% и 12,9% соответственно.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Омскстат#Цены#Продукты
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