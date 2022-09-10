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Омич порезался болгаркой и чуть не умер от потери крови

10 сентября 07:39
Фото: 1MI

Омич едва не погиб от потери крови после работы с болгаркой

К счастью, скорая приехала быстро, кровотечение удалось остановить.

В Омске бригада скорой помощи спасла жизнь мужчине, который истекал кровью. Омич занимался хозяйственными работами с помощью болгарки, когда инструмент внезапно сорвался.

Мужчина получил глубокую рану руки. Из-за повреждения вен он мог умереть от кровопотери. Родственники пострадавшего перепугались и вызвали скорую, которая приехала уже через 12 минут.

«Мужчине была оказана экстренная помощь. Поставлен обезболивающий укол, наложена давящая кровоостанавливающая повязка. Кровотечение удалось остановить», — рассказала фельдшер скорой помощи Людмила Ильина.

Пациента увезли в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Скорая помощь#Травма
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