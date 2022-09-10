Омич порезался болгаркой и чуть не умер от потери крови

В Омске бригада скорой помощи спасла жизнь мужчине, который истекал кровью. Омич занимался хозяйственными работами с помощью болгарки, когда инструмент внезапно сорвался.
Мужчина получил глубокую рану руки. Из-за повреждения вен он мог умереть от кровопотери. Родственники пострадавшего перепугались и вызвали скорую, которая приехала уже через 12 минут.
«Мужчине была оказана экстренная помощь. Поставлен обезболивающий укол, наложена давящая кровоостанавливающая повязка. Кровотечение удалось остановить», — рассказала фельдшер скорой помощи Людмила Ильина.
Пациента увезли в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.