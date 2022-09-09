В Омске назначили начальников в двух отделах полиции

Что касается Александра Завадского, то она стал начальником отдела полиции №6. Он родился в 1980 году в селе Низовое Муромцевского района. В 2001 году окончил Омскую академию МВД России по специальности «Правоведение». Ранее занимал пост заместителя начальника отдела полиции № 6.