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В Омске назначили начальников в двух отделах полиции

9 сентября 05:44
Фото: 1MI

В Омске у отделов полиции № 3 и № 6 появились новые руководители

Глава УМВД России по Омской области Вячеслав Крючков представил личному составу новых руководителей.

Начальник УМВД России по Омской области, генерал-майор полиции Вячеслав Крючков назначил двух новых руководителей. Во время оперативного совещания он представил личному составу подполковника полиции Ивана Мироненко и подполковника полиции Александра Завадского.

Ивана Мироненко назначили на пост начальника отдела полиции №3. Он родился в 1983 году в поселке Русская Поляна. В 2019 году окончил Омскую академию МВД России по специальности «Юриспруденция». С 2020 года работал замначальника отдела полиции №8.

Что касается Александра Завадского, то она стал начальником отдела полиции №6. Он родился в 1980 году в селе Низовое Муромцевского района. В 2001 году окончил Омскую академию МВД России по специальности «Правоведение». Ранее занимал пост заместителя начальника отдела полиции № 6.

#Вероника Жукова#Политика#Новости#Омск#Полиция#Отставки и назначения
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