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У омича арестовали машину из-за неуплаченных долгов матери

9 сентября 12:08
Фото: 1MI
Чтобы навсегда не потерять автомобиль, он собирается погасить задолженности.

Омские приставы временно арестовали автомобиль омича из-за долгов его матери. Подробности рассказали в пресс-службе областного ГУ ФССП России. 

В ходе рейда, который 7 сентября провели сотрудники службы судебных приставов и Госавтоинспекции, был остановлен автомобиль Chrysler PT Cruiser. За рулем сидел мужчина, который предоставил документы для проверки наличия задолженностей.

В итоге стало известно, что за собственником машины числятся долги по оплате жилищно-коммунальных услуг и налоговым платежам. Однако для омича это стало сюрпризом, потому как транспорт был зарегистрирован на его мать. 

Автомобиль у мужчины все же арестовали, но он пообещал выплатить все долги родственницы, чтобы не потерять машину окончательно.

#Ольга Цветатий#Новости#Омск#Омская область#Задолженность#Автомобиль#Общество
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