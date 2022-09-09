У омича арестовали машину из-за неуплаченных долгов матери

Омские приставы временно арестовали автомобиль омича из-за долгов его матери. Подробности рассказали в пресс-службе областного ГУ ФССП России.
В ходе рейда, который 7 сентября провели сотрудники службы судебных приставов и Госавтоинспекции, был остановлен автомобиль Chrysler PT Cruiser. За рулем сидел мужчина, который предоставил документы для проверки наличия задолженностей.
В итоге стало известно, что за собственником машины числятся долги по оплате жилищно-коммунальных услуг и налоговым платежам. Однако для омича это стало сюрпризом, потому как транспорт был зарегистрирован на его мать.
Автомобиль у мужчины все же арестовали, но он пообещал выплатить все долги родственницы, чтобы не потерять машину окончательно.