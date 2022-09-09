Погода не благоволит. В день выборов Омск накроет ненастье

В субботу, 10 сентября, прогнозируют потепление. Днем воздух прогреется до +17 градусов, на юге региона — до +22 градусов. День будет преимущественно ясный без осадков.
А вот в воскресенье, 11 сентября, когда в Омской области назначены выборы, погода разительно изменится. На избирательные участки омичам придется идти под дождем. Причем на день голосования придутся самые обильные осадки.
«В дальнейшем на территории Омской области сохранится прохладная погода. Ежедневно 10–13 сентября местами по области будут наблюдаться разные по количеству осадки. В связи с прохождением очередного циклона наиболее интенсивные прогнозируются по югу области днем 11-го и ночью 12 сентября», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Ночью возможны заморозки от -1 до -6 градусов, днем от +11 до +16 градусов. Местами дождь, ветер днем 7-12 м/с, местами могут быть порывы 15-20 м/с.
Напомним, 11 сентября в Омске пройдут выборы депутатов горсовета, в ряде районов области также состоятся муниципальные выборы.