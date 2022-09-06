Омич отправился в лес за грибами, а вернулся с 2 центнерами чужой кукурузы

В Марьяновском районе Омской области полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Омска, которого подозревают в краже кукурузы с полей.
«По словам задержанного, он поехал в лес за грибами, но «тихая охота» успехом не увенчалась, и на обратном пути он приметил поле с кукурузой у села Орловка», – рассказали Городу55 в УМВД по Омской области.
Не с пустыми же руками возвращаться домой, вот омич и решил довольствоваться «царицей полей» и насобирал около 240 килограмм. За этим занятием его приметил егерь частной организации, объезжавший охотугодья, который и задержал похитителя.
По подсчетам силовиков, сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей, что вполне потянет на уголовное дело по статье «Кража».