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На Омскую область обрушатся обильные дожди со штормовым ветром

6 сентября 09:21
Фото: 1MI

В Омской области снова объявили штормовое предупреждение

Погода в Омской области продолжит ухудшаться, завтра обещают шторм.

Завтра, 7 сентября, в Омской области прогнозируют дожди, местами сильные, и усиление ветра. Ночью порывы будут достигать 15-20 м/с, днем – 19-24 м/с, что по шкале Бофорта соответствует сильному шторму. В первую половину ночи 8 сентября сильный ветер сохранится, предупреждают в мэрии со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Из-за сильного ветра возможно возникновение аварий. Сообщать о ЧС можно в ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать «101». Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.

Напомним, вчера штормовое предупреждение объявляли из-за заморозков.

В ближайшее время улучшения погоды ждать не стоит. 7 сентября днем воздух будет прогреваться лишь до +10...+15 градусов. В следующие дни картина не изменится. Ночью возможны заморозки до -6 градусов.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Прогноз погоды
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