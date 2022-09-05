Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омской области из-за заморозков объявили штормовое предупреждение

5 сентября 12:02
Фото: 1MI
В ближайшие сутки синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили о резком похолодании.

В пресс-службе омской мэрии сообщили, что синоптики Обь-Иртышского УГМС объявили штормовое предупреждение из-за затяжных ночных заморозков. С 8 по 12 сентября по области температура воздуха опустится от -1 до -6 градусов, что может обернуться авариями и ЧП.

«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать „101“», — отметили в ведомстве.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть в нашем материале ниже.

Вот и лето прошло. На Омск надвигаются ливни и сильный ветер
Узнать подробнее
#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Погода#Новости#Омск#Омская область#ЧП#Прогноз погоды#Заморозки#Штормовое предупреждение
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10