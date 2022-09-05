В Омской области из-за заморозков объявили штормовое предупреждение

В пресс-службе омской мэрии сообщили, что синоптики Обь-Иртышского УГМС объявили штормовое предупреждение из-за затяжных ночных заморозков. С 8 по 12 сентября по области температура воздуха опустится от -1 до -6 градусов, что может обернуться авариями и ЧП.