В Омской области из-за заморозков объявили штормовое предупреждение

В пресс-службе омской мэрии сообщили, что синоптики Обь-Иртышского УГМС объявили штормовое предупреждение из-за затяжных ночных заморозков. С 8 по 12 сентября по области температура воздуха опустится от -1 до -6 градусов, что может обернуться авариями и ЧП.
«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать „101“», — отметили в ведомстве.
Подробный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть в нашем материале ниже.