На сайте ОмГПУ опубликован приказ от 22 августа, согласно которому с нового учебного года масочный режим в вузе становится обязательным. Причем за его несоблюдение будут персонально отвечать деканы и главы других подразделений.
«Провести разъяснительную работу с обучающимися и работниками ОмГПУ о необходимости соблюдения масочного режима, обеспечить его неукоснительное соблюдение в зданиях и помещениях ОмГПУ. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за несоблюдение применения средств индивидуальной защиты (в т. ч. масочного режима) в зданиях и помещениях ОмГПУ», — гласит текст приказа.
Напомним, что ранее о возвращении обязательного масочного режима заявили в Омском медицинском университете.
При этом на прошедшем заседании оперштаба работодателям лишь рекомендовали ввести масочный режим для сотрудников, которые работают в сфере услуг. Также маски возвращают в больницах. Учреждениям советуют вернуть измерение температуры посетителей на входе. Однако обязательного характера эти предложения не носят.