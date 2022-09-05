Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омске продолжают частично вводить масочный режим

5 сентября 12:51
Фото: 1MI

Масочный режим вернули еще в одном омском вузе

На этот раз об обязательном ношении масок в стенах вуза объявил педагогический институт.

На сайте ОмГПУ опубликован приказ от 22 августа, согласно которому с нового учебного года масочный режим в вузе становится обязательным. Причем за его несоблюдение будут персонально отвечать деканы и главы других подразделений.

«Провести разъяснительную работу с обучающимися и работниками ОмГПУ о необходимости соблюдения масочного режима, обеспечить его неукоснительное соблюдение в зданиях и помещениях ОмГПУ. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за несоблюдение применения средств индивидуальной защиты (в т. ч. масочного режима) в зданиях и помещениях ОмГПУ», — гласит текст приказа.

Напомним, что ранее о возвращении обязательного масочного режима заявили в Омском медицинском университете.

При этом на прошедшем заседании оперштаба работодателям лишь рекомендовали ввести масочный режим для сотрудников, которые работают в сфере услуг. Также маски возвращают в больницах. Учреждениям советуют вернуть измерение температуры посетителей на входе. Однако обязательного характера эти предложения не носят.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Коронавирус#Новости#Масочный режим#Вуз
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10