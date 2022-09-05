При этом на прошедшем заседании оперштаба работодателям лишь рекомендовали ввести масочный режим для сотрудников, которые работают в сфере услуг. Также маски возвращают в больницах. Учреждениям советуют вернуть измерение температуры посетителей на входе. Однако обязательного характера эти предложения не носят.