В других вузах о такой мере пока не сообщали, но не исключено, что маски будут возвращать с ростом заболеваемости коронавирусом. На прошедшем заседании оперштаба работодателям рекомендовали ввести масочный режим для сотрудников, которые работают в сфере услуг. Также маски возвращают в больницах.