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В омских вузах начали возвращать обязательный масочный режим

2 сентября 12:52
Фото: 1MI
О возвращении этой меры первым сообщил омский медицинский университет.

С 1 сентября в ОмГМУ снова вводится обязательный масочный режим. Об этом сообщили студентам в паблике «Услышано ОмГМУ».

В других вузах о такой мере пока не сообщали, но не исключено, что маски будут возвращать с ростом заболеваемости коронавирусом. На прошедшем заседании оперштаба работодателям рекомендовали ввести масочный режим для сотрудников, которые работают в сфере услуг. Также маски возвращают в больницах.

Учреждениям же советуют вернуть измерение температуры посетителей на входе.

Омским работодателям рекомендовали ввести масочный режим для сотрудников
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Напомним, в последние недели в регионе фиксировалось около 330 случаев заболевания в сутки. При этом резкого скачка не происходит. К примеру, по данным на 2 августа в Омской области зарегистрировано 311 случаев заражения в сутки.

#Екатерина Чаплинская#Коронавирус#Новости#Масочный режим#Вуз
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