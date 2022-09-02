С 1 сентября в ОмГМУ снова вводится обязательный масочный режим. Об этом сообщили студентам в паблике «Услышано ОмГМУ».
В других вузах о такой мере пока не сообщали, но не исключено, что маски будут возвращать с ростом заболеваемости коронавирусом. На прошедшем заседании оперштаба работодателям рекомендовали ввести масочный режим для сотрудников, которые работают в сфере услуг. Также маски возвращают в больницах.
Учреждениям же советуют вернуть измерение температуры посетителей на входе.
Напомним, в последние недели в регионе фиксировалось около 330 случаев заболевания в сутки. При этом резкого скачка не происходит. К примеру, по данным на 2 августа в Омской области зарегистрировано 311 случаев заражения в сутки.