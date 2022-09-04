Цена прогресса. В Омской области на науку ушло почти 8 млрд руб

Омские статистики опубликовали отчет о выполнении научных исследований и разработок в Омской области в прошлом году. Такой деятельностью были заняты 39 организаций и свыше четырех тысяч человек.
Исследованиями занимались почти две тысячи жителей Омской области, около половины из них — в возрасте до 39 лет. Ученую степень кандидата и доктора наук имели более 16% деятелей.
В приоритете у местных ученых — технические науки (73% исследователей). На втором месте по охвату занятых оказались естественные и сельскохозяйственные направления (21%). Остальные трудились над гуманитарными, медицинскими и общественными разработками.
Средняя зарплата ученых в 2021 году увеличилась — 56,4 тысяч рублей в месяц. Это на 37% выше значений по области.
Организации затратили на исследования 7,6 миллиарда рублей. Большинство средств ушло на совершенствование технических наук.