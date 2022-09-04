«Похоронили бабулю и увидели ужасную картину»: омичка поведала о ситуации на кладбище

В комментариях под постом родилось множество мнений. Многие задались вопросом, почему кладбище не огорожено забором, омичке посоветовали обратиться в администрацию организации. «За это ничего не будет», — решил один из пользователей соцсети. Некоторые обвинили в недосмотре пастуха. Интересно, что популярной стала нейтральная позиция: «Они убежали, не вижу ничего криминального. Мертвым уже все равно». Один из комментаторов предположил, что животных привлекли сладости, которые близкие часто оставляют на могилах умерших.