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«Похоронили бабулю и увидели ужасную картину»: омичка поведала о ситуации на кладбище

4 сентября 08:24
Фото: 1MI

Омичка возмутилась стаду коров на кладбище

Женщина возмутилась происходящим и придала инцидент огласке.

Омичка в социальных сетях пожаловалась на безобразие на кладбище. «1 сентября похоронили бабулю в Андреевке, приехали утром на следующий день и увидели ужасную картину», — сказано в посте сообщества «Голос Омска».

Вместе с текстом опубликованы фотографии с места. На кадрах видно, как по могилам гуляют коровы.

Фото: скриншот с паблика "Голос Омска"

В комментариях под постом родилось множество мнений. Многие задались вопросом, почему кладбище не огорожено забором, омичке посоветовали обратиться в администрацию организации. «За это ничего не будет», — решил один из пользователей соцсети. Некоторые обвинили в недосмотре пастуха. Интересно, что популярной стала нейтральная позиция: «Они убежали, не вижу ничего криминального. Мертвым уже все равно». Один из комментаторов предположил, что животных привлекли сладости, которые близкие часто оставляют на могилах умерших.

#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Кладбище#Соцсети
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