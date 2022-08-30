В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки

СУ СКР по Омской области сообщило о задержании предполагаемого насильника 9-летней девочки в поселке Новоомском.
«Благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции, подозреваемый был задержан в городе Омске», — сообщили в СК.
С подозреваемым работают следователи, они будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Напомним, жуткое происшествие случилось вчера в Новоомском. По версия следствия, 46-летний мужчина встретил на территории поселка 9-летнюю девочку, обманом завлек ее на безлюдный пустырь вдали от домов и жестоко изнасиловал. В розыск был объявлен 46-летний Сергей Бояркин, который в момент преступления был в строительной робе. По всей видимости, именно его задержали по подозрению в преступлении.
Пострадавшая девочка, как сообщалось ранее, находится в реанимации.