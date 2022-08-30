В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки

Напомним, жуткое происшествие случилось вчера в Новоомском. По версия следствия, 46-летний мужчина встретил на территории поселка 9-летнюю девочку, обманом завлек ее на безлюдный пустырь вдали от домов и жестоко изнасиловал. В розыск был объявлен 46-летний Сергей Бояркин, который в момент преступления был в строительной робе. По всей видимости, именно его задержали по подозрению в преступлении.



Пострадавшая девочка, как сообщалось ранее, находится в реанимации.