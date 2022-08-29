Город55 побывал на месте изнасилования 9-летней школьницы в поселке Новоомский, по подозрению в котором сейчас разыскивается 46-летний Сергей Бояркин.
Все произошло на пустыре между двумя поселками: собственно, Новоомским и Сельхозтехникум. Их разделяет водоем – балка, через которую проложены три дороги. На одной из них подозреваемый и напал на девочку.
Как выяснил Город55, рядом с кустарником на фото ниже и находится место преступления. На пустыре до сих пор лежат латексные перчатки, которые использовали криминалисты. От этого места до ближайших жилых домов буквально несколько десятков метров. Кроме того, поблизости находятся садовые участки местных жителей.
Пока мы находились на месте (около получаса), мимо нас проехало три автомобиля и прошло несколько человек. Также на балке присутствуют рыбаки.
Потому довольно странно, что возможные крики ребенка никто не услышал, учитывая, что вчера был выходной день и многие жители находились дома или в своих приусадебных участках.
Напомним, по данным силовиков, нападение на девочку произошло около 18:03. В данный момент ребенок находится в реанимации одной из больниц. В СКР по Омской области возбуждено уголовное дело. Ведется поиск подозреваемого.
Добавим, что этот случай шокировал жителей сразу трех поселков — Новоомского, Троицкого и Сельхтехникума. Жители напуганы — практически весь день можно было наблюдать пустые детские площадки, а там, где все же играли дети, находилось сразу несколько взрослых.