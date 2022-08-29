Как выяснил Город55, рядом с кустарником на фото ниже и находится место преступления. На пустыре до сих пор лежат латексные перчатки, которые использовали криминалисты. От этого места до ближайших жилых домов буквально несколько десятков метров. Кроме того, поблизости находятся садовые участки местных жителей.