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Дома вокруг и ходят люди. Репортаж с места изнасилования 9-летней омской школьницы

29 августа 13:30
Фото: Город55

Школьницу в пригороде Омска изнасиловали рядом с жилыми домами

Все произошло на пустыре в нескольких десятках метров от жилых строений.

Город55 побывал на месте изнасилования 9-летней школьницы в поселке Новоомский, по подозрению в котором сейчас разыскивается 46-летний Сергей Бояркин. 

Все произошло на пустыре между двумя поселками: собственно, Новоомским и Сельхозтехникум.  Их разделяет водоем – балка, через которую проложены три дороги. На одной из них подозреваемый и напал на девочку. 

Балка в поселке НовоомскийБалка в поселке Новоомский
одна из дорог через балкуодна из дорог через балку
Фото: скрин с сервиса ЯндексКарты

Как выяснил Город55, рядом с кустарником на фото ниже и находится место преступления. На пустыре до сих пор лежат латексные перчатки, которые использовали криминалисты. От этого места до ближайших жилых домов буквально несколько десятков метров. Кроме того, поблизости находятся садовые участки местных жителей. 

Пока мы находились на месте (около получаса), мимо нас проехало три автомобиля и прошло несколько человек. Также на балке присутствуют рыбаки.

Рядом с местом происшествия проходит дорога
Фото: Город55

Потому довольно странно, что возможные крики ребенка никто не услышал, учитывая, что вчера был выходной день и многие жители находились дома или в своих приусадебных участках. 

Кусты, где была изнасилована девочка
Фото: Город55

Напомним, по данным силовиков, нападение на девочку произошло около 18:03. В данный момент ребенок находится в реанимации одной из больниц. В СКР по Омской области возбуждено уголовное дело. Ведется поиск подозреваемого.

Добавим, что этот случай шокировал жителей сразу трех поселков — Новоомского, Троицкого и Сельхтехникума. Жители напуганы — практически весь день можно было наблюдать пустые детские площадки, а там, где все же играли дети, находилось сразу несколько взрослых.

 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Уголовное дело#Дети#ЧП#Изнасилование#Педофил
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