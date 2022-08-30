Омские троллейбусы украсят в честь юбилея Омской области

Изображение нанесено на антивандальную самоклеящуюся пленку с полноценной печатью. Рабочие частично отклеят не только кузов, но еще и стекла. Общая площадь составит около 30 квадратных метров. В честь празднования юбилея области новое изображение нанесут на 14 троллейбусов, 4 трамвая и несколько автобусов.