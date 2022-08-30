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Омские троллейбусы украсят в честь юбилея Омской области

30 августа 01:28
Фото: мэрия Омска

Троллейбусы «Адмирал» брендируют в честь 200-летия Омской области

На корпус троллейбусов уже начали наносить пленку с изображением.

В Омске начали брендировать первую партию троллейбусов «Адмирал», которые собираются запустить на Левобережье. Омская область приобрела этот транспорт на средства федерального кредита.

По словам директора МП «Электрический транспорт» Сергея Фролова, на троллейбусы нанесут брендирование, посвященное 200-летию Омской области. При этом цветовая гамма останется прежней — сине-зеленой.

Изображение нанесено на антивандальную самоклеящуюся пленку с полноценной печатью. Рабочие частично отклеят не только кузов, но еще и стекла. Общая площадь составит около 30 квадратных метров. В честь празднования юбилея области новое изображение нанесут на 14 троллейбусов, 4 трамвая и несколько автобусов.

#Вероника Жукова#Общество#Омск#Новости#Транспорт#Касается каждого
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