Омские троллейбусы украсят в честь юбилея Омской области

В Омске начали брендировать первую партию троллейбусов «Адмирал», которые собираются запустить на Левобережье. Омская область приобрела этот транспорт на средства федерального кредита.
По словам директора МП «Электрический транспорт» Сергея Фролова, на троллейбусы нанесут брендирование, посвященное 200-летию Омской области. При этом цветовая гамма останется прежней — сине-зеленой.
Изображение нанесено на антивандальную самоклеящуюся пленку с полноценной печатью. Рабочие частично отклеят не только кузов, но еще и стекла. Общая площадь составит около 30 квадратных метров. В честь празднования юбилея области новое изображение нанесут на 14 троллейбусов, 4 трамвая и несколько автобусов.