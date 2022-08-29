Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Омске выросло до 11

По уточненным данным полиции, в ДТП с перевернувшейся маршруткой в центре Омска пострадали 11 человек. Среди них восемь пассажиров маршрутки, в том числе 9-летняя девочка, а также водитель и два пассажира ВАЗа. Их состояние не уточняется.