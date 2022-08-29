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Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Омске выросло до 11

29 августа 06:00
Ранее говорилось о девяти пострадавших в аварии у Театральной площади.

По уточненным данным полиции, в ДТП с перевернувшейся маршруткой в центре Омска пострадали 11 человек. Среди них восемь пассажиров маршрутки, в том числе 9-летняя девочка, а также водитель и два пассажира ВАЗа. Их состояние не уточняется.

Напомним, авария произошло 27 августа на пересечении Думской и Пушкина. Водитель ВАЗ-2107 проехал на красный свет и протаранил маршрутку № 222. Та опрокинулась на соседнюю полосу и зацепила автомобиль «Киа».

По факту аварии уже возбудили уголовное дело, ведется следствие.

 

#Происшествия#Новости#ДТП#Уголовное дело#Ольга Цветатий
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