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Жены не было. В СК уточнили подробности кровавого ЧП в омской многоэтажке

27 августа 10:45
Фото: yandex.ru/maps

В омском СК опровергли убийство жены мужчиной перед падением с балкона

В соцсетях сообщали, что мужчина убил жену и упал с высоты. В СК заявили, что убийства не было.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили Городу55 подробности трагического происшествия на улице Осоавиахимовская, 185/3. Ранее в паблике «Омск Live» писали, что мужчина зарезал жену и выпал с балкона.

По данным СК, жена погибшего не фигурировала в происшествии. Подтвердилась лишь информация о гибели мужчины. Действительно в многоэтажке по этому адресу мужчина 1977 года рождения выпал с 8 этажа и разбился насмерть.

СК проводит следственные действия, на месте уже находятся следователи-криминалисты.

#Происшествия#Новости#Следственный комитет#Падение#Вероника Жукова
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