Жены не было. В СК уточнили подробности кровавого ЧП в омской многоэтажке

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили Городу55 подробности трагического происшествия на улице Осоавиахимовская, 185/3. Ранее в паблике «Омск Live» писали, что мужчина зарезал жену и выпал с балкона.
По данным СК, жена погибшего не фигурировала в происшествии. Подтвердилась лишь информация о гибели мужчины. Действительно в многоэтажке по этому адресу мужчина 1977 года рождения выпал с 8 этажа и разбился насмерть.
СК проводит следственные действия, на месте уже находятся следователи-криминалисты.