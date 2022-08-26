Омич наткнулся на предвестника коронавируса во время прогулки по Амурскому поселку

В социальных сетях появились фотографии летучих мышей, которые не слишком агрессивно стали нападать на прохожих. Один из омичей «пострадал» от такого нападения в Амурском поселке.
«Шел с магазина домой в районе Амура, подхожу к дому, на меня упало что-то. Я думал, что упал камушек с крыши, но это была летучая мышь. Будьте осторожны, их стало много!» - поделился омич в паблике «Омск Live».
Летучая мышь после падения продолжила валяться в траве, но есть вероятность, что ее собратья могут напасть на прохожих.
В минприроды Омской области Городу55 уточнили, что летучие мыши — не редкость в Омске в это время года. Омичам следует быть осторожными и не трогать мышей, чтобы не пострадать от их укусов. Летучие мыши, как белки и другие мелкие городские животные, могут переносить бешенство. После укуса летучей мыши нужно незамедлительно обратиться за помощью к медикам.