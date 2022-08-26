Омич наткнулся на предвестника коронавируса во время прогулки по Амурскому поселку

В минприроды Омской области Городу55 уточнили, что летучие мыши — не редкость в Омске в это время года. Омичам следует быть осторожными и не трогать мышей, чтобы не пострадать от их укусов. Летучие мыши, как белки и другие мелкие городские животные, могут переносить бешенство. После укуса летучей мыши нужно незамедлительно обратиться за помощью к медикам.