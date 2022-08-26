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Омич наткнулся на предвестника коронавируса во время прогулки по Амурскому поселку

26 августа 11:30
Фото: pixabay.com

В Омске заметили летучих мышей

Рукокрылое создание упало на голову прохожему.

В социальных сетях появились фотографии летучих мышей, которые не слишком агрессивно стали нападать на прохожих. Один из омичей «пострадал» от такого нападения в Амурском поселке.

«Шел с магазина домой в районе Амура, подхожу к дому, на меня упало что-то. Я думал, что упал камушек с крыши, но это была летучая мышь. Будьте осторожны, их стало много!» - поделился омич в паблике «Омск Live».

Летучая мышь после падения продолжила валяться в траве, но есть вероятность, что ее собратья могут напасть на прохожих.

В минприроды Омской области Городу55 уточнили, что летучие мыши — не редкость в Омске в это время года. Омичам следует быть осторожными и не трогать мышей, чтобы не пострадать от их укусов. Летучие мыши, как белки и другие мелкие городские животные, могут переносить бешенство. После укуса летучей мыши нужно незамедлительно обратиться за помощью к медикам.

#Ольга Акамова#Омск
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