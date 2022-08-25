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Губернатор Бурков подписал соглашение о сотрудничестве с регионом Армении

25 августа 10:39
Фото: omskportal.ru
Глава Омской области Александр Бурков во время визита в Армению подписал дорожную карту по развитию сотрудничества с главой Гегаркуникской области Кареном Саргсяном.

Губернатор Бурков побывал в Армении, где обсудил сотрудничество регионов с главой Гегаркуникской области Кареном Саргсяном. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что страна нуждается в семенном фонде масличных, зерновых и зернобобовых культур. Омская область готова предоставить такую продукцию. 

«Сегодня мы вступаем в активную фазу сотрудничества с регионами Армении — в Гегаркуникской области вместе с главой региона мы обсудили, что будем делать и какие предприятия подключать. Речь идет в том числе о совместных высокотехнологичных проектах и научных разработках. Ключевая цель этой работы — увеличить товарооборот между Омской областью и Арменией. И мы уже видим положительную динамику по этому году», — отметил Бурков.

Также начнется сотрудничество и в сфере образования. Ректор ОмГПУ Иван Кротт подписал соглашение с коллегой из Гаварского государственного университета Рузанной Акопян.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Армения#Сотрудничество#Касается каждого
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