Губернатор Бурков подписал соглашение о сотрудничестве с регионом Армении

Губернатор Бурков побывал в Армении, где обсудил сотрудничество регионов с главой Гегаркуникской области Кареном Саргсяном. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что страна нуждается в семенном фонде масличных, зерновых и зернобобовых культур. Омская область готова предоставить такую продукцию.