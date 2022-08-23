Суд отклонил иск омской мэрии к Росприроднадзору

В ответ на это мэрия подала иск в арбитражный суд. В этом документе говорилось, что требования Росприроднадзора необоснованы и «нарушают права администрации, возлагая на нее определенные обязанности в виде финансирования указанных Росприроднадзором мероприятий путем выделения дополнительных денежных средств вне рамок проектной документации на рекультивацию». Проверка, согласно иску, проводилась без оснований, администрация не была извещена заранее, как это положено согласно закону, и поэтому не смогла прислать своих представителей.