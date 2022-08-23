Суд отклонил иск омской мэрии к Росприроднадзору

Седьмой арбитражный апелляционный суд, заседающий в Томске, вынес решение по иску, который омская мэрия подала против Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Эта тяжба началась ещё осенью 2021 года, после того, как на закрытой мусорной свалке в Советском округе Омска прошла внеплановая проверка.
Федеральное Минприроды включило свалку в Нефтяниках в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Росприроднадзор решил выяснить, как мэрия контролирует этот объект, и пришёл к неутешительным выводам. Оказалось, что «администрацией не приняты меры по защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду, выразившегося в разрастании и увеличении объекта негативного воздействия на окружающую среду (тела полигона), допущено захламление территории». Появилось предписание с конкретным сроком устранения нарушений – 22 апреля 2022 года.
В ответ на это мэрия подала иск в арбитражный суд. В этом документе говорилось, что требования Росприроднадзора необоснованы и «нарушают права администрации, возлагая на нее определенные обязанности в виде финансирования указанных Росприроднадзором мероприятий путем выделения дополнительных денежных средств вне рамок проектной документации на рекультивацию». Проверка, согласно иску, проводилась без оснований, администрация не была извещена заранее, как это положено согласно закону, и поэтому не смогла прислать своих представителей.
Судья пришёл к выводу, что поручение президента страны является достаточно убедительным основанием для проверки мусорной свалки. Кроме того, выяснилось, что городская администрация получила официальное извещение по электронной почте и что при проверке присутствовали как минимум двое сотрудников мэрии. В итоге иск был оставлен без удовлетворения.
В администрации с этим не смирились и обратились в апелляцию. Это мотивировалось тем, что суд первой инстанции выявил не все обстоятельства дела. Однако и вторая инстанция иск отклонила. Теперь у мэрии есть теоретическая возможность в течение двух месяцев подать кассационный иск.
Напомним: в конце июля стало известно, что мусорный полигон в Советском округе ликвидируют в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология». Работы должны начаться уже в текущем году.