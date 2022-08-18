В России дети с сахарным диабетом не получают положенные им лекарства и препараты

Руководитель Следкома Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видео-конференции. На этот раз он выслушал родителей детей с диагнозом «сахарный диабет», которые не получают положенные по закону медицинские изделия и препараты.
Так, детям из Новосибирской области, страдающим диабетом 1 типа, то есть инсулинозависимым, нерегулярно и не в полном объеме выдаются сенсоры системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови, иглы для шприц-ручек, тест-полоски и другие изделия.
«У некоторых обратившихся на руках имеются решения судов, однако даже несмотря на это им предлагаются аналоги других производителей, которые не являются взаимозаменяемыми», - пояснили в СК РФ.
Как заверили на приеме и.о. руководителя СКР России по Новосибирской области Виталий Зарипов, по данным фактам уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», а также проверяются версии о хищении и ненадлежащем освоении бюджетных средств должностными лицами органов здравоохранения региона.
С аналогичными проблемами также столкнулись жители и маленькие пациенты из Костромской и Нижегородской областей.
«На приеме гражданами также была озвучена проблема, связанная с обеспечением инсулинозависимых детей медицинскими изделиями и расходными материалами после 18 лет. Заявители отметили, что дети в таком возрасте, как правило, являются учащимися, которые не имеют какого-либо дохода, в связи с чем данные расходы опять же ложатся на плечи родителей», - сообщили в Следкоме.
Помимо этого существует потребность в нормативно-правовом регулировании процедуры перевода пациентов с сахарным диабетом из детской поликлиники во взрослые медучреждения. Сейчас этот процесс занимает много времени, что создает реальные риски возникновения длительных перерывов в медицинском обслуживании и лекарственном обеспечении.
Выслушав всех обратившихся Александр Бастрыкин отметил, что озвученные проблемы носят системный характер, а неверное определение стратегии и тактики обеспечения медицинскими изделиями и лекарствами создает проблемы, связанные с риском для жизни и здоровья граждан.
«Руководителям следственных управлений дано указание о создании следственно-оперативных групп. В рамках предварительного следствия также необходимо проанализировать все материалы на предмет аффилированности лиц в сфере здравоохранения и фармацевтики, медицинского и финансового обеспечения», - отметили в СК РФ.
Кроме этого все экспертные исследования по этим проблемам должны проводиться без участия специалистов из региональных систем здравоохранения.