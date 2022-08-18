В России дети с сахарным диабетом не получают положенные им лекарства и препараты

Помимо этого существует потребность в нормативно-правовом регулировании процедуры перевода пациентов с сахарным диабетом из детской поликлиники во взрослые медучреждения. Сейчас этот процесс занимает много времени, что создает реальные риски возникновения длительных перерывов в медицинском обслуживании и лекарственном обеспечении.